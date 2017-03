Mijn Pop-uprestaurant verhuist naar Blankenberge voor finaleweken

Nu een eerste pop-up de deuren heeft moeten sluiten, gaat de strijd om een plek in de finale van Mijn Pop-uprestaurant verwoed verder. Die finale wordt niet in Antwerpen of Kortrijk gespeeld, maar op een gloednieuwe locatie: aan de jachthaven van Blankenberge. Vanaf vandaag - maandag 13 maart 2017 - vangen de werken aan en wordt alles in gereedheid gebracht om de burenstrijd verder te zetten aan de parel van de kust.

De pop-uprestaurants bevinden zich op één van de meest unieke plekken aan de Belgische kust: letterlijk middenin de jachthaven van Blankenberge. Met een prachtig uitzicht op de havenmonding, de zee en de duinen. Bovendien is dit dé culinaire site bij uitstek in de badstad, vlakbij het trendy seafood restaurant Cabo en het wereldvermaarde restaurant De Oesterput. Een zeer inspirerende plek dus om de finale van Mijn Pop-uprestaurant te spelen. Op het Bevrijdingsplein in Blankenberge wordt momenteel alles in gereedheid gebracht en wordt er al flink gebouwd.

Philip Konings, schepen van Toerisme (Open Vld): “Dat Blankenberge opnieuw met Medialaan als mediapartner kan samenwerken is bijzonder positief. De historische band die VTM en Blankenberge hadden, via het muziekprogramma Tien Om Te Zien, is steeds blijven bestaan. Nu deed zich een opportuniteit voor om opnieuw samen te werken. We zijn dus heel blij om gastheer te zijn voor Mijn Pop-uprestaurant en zullen de kandidaten hier met open armen ontvangen en ervoor zorgen dat ze zich culinair kunnen etaleren. Wij op onze beurt laten de finalisten proeven van het nieuwe bruisende Blankenberge.”

Op dit moment zijn er nog vijf duo’s in de running voor een plekje in de finale. Vorige week sloot het eerste restaurant z’n deuren: Filly’s van Fanny & Véronique in Kortrijk. Voor wie de ultieme verhuis naar Blankenberge is weggelegd, zal de komende weken blijken.Wanneer de pop-ups de deuren openen in Blankenberge, wordt later meegedeeld.