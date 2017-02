Maak kennis met de 6 duo's van Mijn Pop-uprestaurant 2017!

De spanning was meteen te snijden in de eerste aflevering van Mijn Pop-uprestaurant 2017. Op dinsdag 31 januari koos de jury samen met 150 proevers de zes duo’s die definitief aan hun culinair avontuur mogen beginnen. Vol goesting, passie, ambitie en met een eigenzinnig idee starten ze aan de voorbereidingen van hun eigen pop-uprestaurant. Mitchell & Daniela, Karel & Birger, Laure & Charlotte, Leena & Yannick, Fanny & Véronique, Bo & Emily zijn de zes duo’s die binnenkort hun intrek nemen in Kortrijk of Antwerpen. Wie naar welke stad trekt, wordt duidelijk in de aflevering van donderdag 2 februari 2017.

Daniela (22) & Mitchell (24) – Table’O

Het jonge koppel uit Maasmechelen deelt al 5 jaar lief en leed. Hij is een ambitieuze kok en zal ook tijdens Mijn Pop-uprestaurant zijn plaats innemen achter het fornuis. Daniela heeft geen ervaring in de horeca, maar zal haar uiterste best doen om een goede gastvrouw te zijn. Hoewel ze beiden Italiaanse roots hebben, trekken ze niet de Italiaanse kaart in hun pop-up. Mitchell en Daniela zullen zich toeleggen op de gastronomische keuken met heel veel oog voor een kunstzinnige presentatie. Kunst zal de rode draad vormen in Table’O. Het duo droomt van een eigen restaurant en hun deelname aan Mijn Pop-uprestaurant 2017 is alvast een eerste stap.

“We hebben net een bouwgrond gekocht in Maasmechelen en we zouden graag daar aan het huis, ons eigen restaurant openen in de toekomst. We kijken er enorm naar uit om samen een zaak uit te bouwen. Kunst op het bord, daar gaan we voor in onze pop-up.”

KLIK HIER EN VOLG HET DUO OP FACEBOOK

Karel (33) & Birger (33) – TJOP’s

De West-Vlamingen Karel en Birger kennen elkaar al 22 jaar en zijn de allerbeste kameraden. Hun passie is barbecue en ze nemen met hun Tjoppie Doppie BBQ-team geregeld deel aan Europese barbecuewedstrijden. Met hun low and slow barbecuetechnieken streken ze al heel wat prijzen en awards op. Karel werkt bij de politie, Birger is psychiatrisch verpleegkundige en heeft een eigen cateringbedrijf Tjoppie Doppie. Alle twee dromen ze er echter van om een eigen barbecuerestaurant of foodtruck op te starten. In hun eigen pop-up TJOP’S zullen ze Vlaanderen laten kennismaken met de authentieke American BBQ-gerechten zoals pulled pork en brisket.

“We hebben samen meer BBQ-toestellen dan schoenen. Dat zegt al genoeg… Het is voor ons meer dan een hobby, het is een passie. We geloven enorm in ons concept en nu krijgen we de kans om te proeven van een eigen restaurant én kunnen we samenwerken met specialisten. We hebben er heel veel goesting in!”

KLIK HIER EN VOLG HET DUO OP FACEBOOK

Laure (20) & Charlotte (21) – MADAM P

Laure en Charlotte leerden elkaar 7 jaar geleden kennen op het internaat van Ter Groene Poorte en zijn sindsdien hartsvriendinnen. De rechttoe-rechtaan meiden uit Oost Vlaanderen zijn piepjong, maar hebben de stiel met de paplepel meegekregen. Laure groeide op in de slagerij van haar ouders en uitbenen en versnijden kan ze als de beste slagersvrouw. Charlotte werkte al snel mee in de traiteurzaak van haar vader en verbleef een jaar in Australië waar ze een foodtruck uitbaatte. Charlotte zal ook in hun pop-up de taak als gastvrouw op zich nemen en Laure zal haar vrouwtje staan in de keuken. Deze twee pittige dames weten van aanpakken en zullen werken rond het varken. Ze zullen hun pop-uprestaurant MADAM P dopen. Hun doel: varkensvlees, van kop tot staart, weer in de kijker zetten en hun liefde voor het vak meegeven aan de klanten.

“Je vindt bijna in geen enkel restaurant varkensvlees op de kaart of enkel het haasje en dat is jammer. Je kan namelijk hele creatieve én lekkere gerechten maken met alle delen van het varken. Met MADAM P tonen we graag eens de swingende kant van ons beroep.”

KLIK HIER EN VOLG HET DUO OP FACEBOOK

Yannick (22) & Leena (21) – Meat & Griet

Leena uit Kalmthout en Yannick uit Brasschaat leerden elkaar twee jaar geleden kennen op school en werden direct goede vrienden. Samen delen ze een gemeenschappelijke passie: de horeca. Yannick en Leena hebben allebei ervaring als kelner, maar Leena verkiest een plaats in de keukenbrigade. Momenteel volgt Leena al een opleiding als keukenverantwoordelijke. Het duo zal in hun pop-up een concept uitwerken gebaseerd op surf & turf, waarbij ze verrassende combinaties van vis en vlees presenteren. Ze dromen allebei van een eigen restaurant en de deelname aan Mijn Pop-uprestaurant is alvast een stap in de goede richting.

“We zijn nog jong, maar niet bang om hard te werken én bij te leren. We vullen elkaar goed aan, zijn perfectionistisch en leggen de lat sowieso hoog voor onszelf. Het wordt zeker en vast spannend, maar we gaan onze uiterste best doen om met Meat & Griet een leuk, laagdrempelig en kwalitatief concept neer te zetten.”

KLIK HIER EN VOLG HET DUO OP FACEBOOK

Fanny (23) & Veronique (24) – Filly’s

Veronique en Fanny zijn al twee jaar vriendinnen en dolenthousiast om eindelijk deel te kunnen nemen aan Mijn Pop-uprestaurant. Veronique annuleerde zelfs haar reisplannen om samen met haar beste vriendin een droom waar te maken. Voor hen is dit een uitdaging om te bereiken wat ze willen: een eigen zaak. Veronique is een vlotte babbelaar die ook nog eens vijf talen spreekt en Fanny is een creatieve doorzetter. Hoewel ze beiden heel wat ervaring hebben in zaalbediening, zal Fanny de keuken voor haar rekening nemen. Ook het concept van de dames is duidelijk: alles wordt gevuld.

“Alles kan gevuld worden en dat is kort en bondig waar Filly’s voor staat. We proberen onze klanten te verrassen met originele gerechten die gevuld zijn met allerlei soorten vullingen. We geloven sterk in ons concept en hebben al een paar wilde ideetjes.”

KLIK HIER EN VOLG HET DUO OP FACEBOOK

Emily (21) & Bo (24) – Het Vijfde Element

Bo en Emily uit Mol kennen elkaar ondertussen 6 jaar. Ze werkten vroeger samen in een restaurant. Bo is kok, net als zijn vader. Emily heeft heel wat ervaring als kelner, volgt een kookopleiding en werkt daarenboven fulltime als maatschappelijk assistent. Hun grote droom is om een eigen restaurant te openen en ook al zijn ze geen liefdeskoppel, toch willen ze dit het liefst samen doen. Dit goedlachse Kempense duo zal een pop-upconcept opbouwen rond vijf groenten, recht van het Vlaamse veld.

“We gaan samen altijd op zoek naar vernieuwing en innovatie. Op dat vlak vormen we een goed team samen. Met Het Vijfde Element vertrekken we altijd vanuit vijf seizoensgebonden groenten. We zullen werken met streekproducten en zullen dit op een eigentijdse manier brengen.”

KLIK HIER EN VOLG HET DUO OP FACEBOOK