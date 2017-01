Evi is onderweg voor een nieuw seizoen, vanaf 31 januari!

Het nieuwe seizoen van Mijn Pop-uprestaurant is intussen in volle voorbereiding en dus gaan de duo’s op zoek naar personeel. Ben je chef, souschef, keukenhulp, maître, kelner of afwasser en kan je je heel binnenkort voor enkele maanden engageren in Antwerpen of Kortrijk? Wil je de duo’s mee naar de overwinning loodsen? Ga dan snel naar de site van Adecco en stel je kandidatuur. Wie weet bouw jij binnenkort mee aan het succes van één van de pop-uprestaurants!

STEL JE HIER KANDIDAAT