In 'Lotgenoten: Aanslag in Zaventem' brengt Julie Colpaert verhalen van mensen die op 22 maart 2016 de bloedige aanslag op de luchthaven van Zaventem overleefden. De bagagedragers, de mensen van de incheckbalie, de inpakkers en de soldaten die er patrouilleerden. Ook de mensen op het thuisfront die vaak heel de dag moesten wachten op nieuws, vertellen over de angstige uren. Elk hebben ze hun eigen verhaal. Allemaal hebben ze mekaar geholpen. De solidariteit onder de lotgenoten is een jaar na de aanslagen nog altijd enorm.