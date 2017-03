Lotgenoten volgt de mensen die na de aanslag op 22 maart 2016 in de metro, ter hoogte van Maalbeek, elkaar zonder vragen hebben geholpen. Het waren mensen die elkaar toen niet kenden: toevallige passagiers op een metrostel, voorbijgangers op weg naar hun werk in de Wetstraat, hotelpersoneel of een dokter uit de straat. Die dag vochten ze voor elkaars leven.