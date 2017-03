Intiem interview: Tom Boonen in gesprek met Koen Wauters.

Maandenlang heeft Koen Wauters met een cameraploeg Tom Boonen gevolgd. Dit levert een uniek portret op van één van de grootste sporticonen van de laatste twintig jaar. Een aantal momenten uit Toms onwaarschijnlijk rijk gevulde wielercarrière staan voor eeuwig en altijd in ons collectief geheugen gegrift. Het moment waarop hij in 2005 wereldkampioen werd in Madrid, zijn vier overwinningen in Parijs-Roubaix en hoe hij daar vorig jaar na een heroïsche strijd strandde op een tweede plek, zijn vele andere overwinningen in Vlaamse klassiekers… Aan die fantastische wielercarrière komt binnen een paar weken een einde. Tom kapt er mee na Parijs-Roubaix, ‘zijn’ koers. Ook die laatste rit op 9 april zal Koen van dichtbij volgen.

Twee Vlaamse helden die mekaar begrijpen

In een gloednieuwe reeks in drie delen beleeft Koen Wauters samen met Tom en zijn vriendin Lore – en hun familie en vrienden – dat allerlaatste jaar van Toms professionele wielercarrière. Niet alleen zijn prestaties op de fiets, maar ook privé, gewoon bij hem thuis in Mol met vrouw en kinderen. Waar sportjournalisten moeten stoppen, begonnen de camera’s van Koen te draaien en dat levert een uniek portret op. Samen maken Tom en Koen een balans op van vijftien jaar aan de top in het wielrennen. Twee ‘bekende mannen’ die onder mekaar écht zichzelf durven zijn. Twee familievaders. Twee mannen die weten wat het is om om te gaan met bijna buitenaardse adoratie door hun fans en de soms opdringerige interesse van de pers. En dan is er nog hun gedeelde passie voor auto's en snelheid. Koen heeft altijd al een groot ontzag gehad voor Tom Boonen als sporter én als mens. Want Boonen is niet alleen een straffe wielrenner. Hij valt altijd op door zijn enorme wilskracht, zijn strakke focus, zijn vermogen tot zelfrelativering en typisch droge Kempense humor.

Koen: “Ik had eigenlijk te veel en te hard gewerkt in 2015 en ik was echt van plan om het in 2016 rustiger aan te doen. En toen vroeg VTM of ik geen zin had om Tom Boonen te volgen tot aan het einde van zijn carrière. Maar niemand wist hoe lang die carrière nog zou duren… Dat konden maanden zijn of zelfs een aantal jaren. En Tom die wist het toen zelf ook helemaal nog niet… En toch zijn we met de ploeg naar hem thuis gereden in Mol en zijn we er gewoon aan begonnen. Want zo’n kans laat je gewoon niet liggen.”

Wat doet Tom Boonen na de koers?

Voor Tom zelf was dit ook helemaal geen evident verhaal want het grootste deel van zijn carrière heeft hij zijn privéleven zorgvuldig afgeschermd. Maar het idee dat er een uniek programma zou gemaakt worden waarin Koen hem zou vergezellen tot aan zijn allerlaatste wedstrijd sprak hem wel aan. Tom: “Ik moet zeggen dat het echt goed meegevallen is. Het is vooral een document dat we willen koesteren voor later. Als je het verschil ziet tussen onze kinderen in het begin van de documentaire en nu bij het einde, dat is fantastisch… Je ziet die echt groeien he…”.

Het werd bij de start van de opnamen een avontuur waarvan niemand de duurtijd en laat staan het einde kon voorspellen. En tot op de dag van vandaag moet de allerlaatste wedstrijd in het portret nog altijd gereden worden. Want de laatste van de drie afleveringen eindigt na Toms allerlaatste wedstrijd in Roubaix. De dag nadien, op maandag 10 april, wordt die aflevering al uitgezonden.

In dit portret is er ook heel wat uniek beeldarchief verwerkt uit de beginperiode van Tom zijn wielerloopbaan. Letterlijk honderden wedstrijden zijn vastgelegd door hobbycineast Thierry Vervoort die samen met zijn vrouw Bieke, en André en Agnes – vader en moeder Boonen – zowat elke wedstrijd van Tom van op de eerste rij gevolgd hebben. Heel uitzonderlijk geeft Thierry Koen de toestemming beelden uit dat rijke archief in zijn programma te tonen.

Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life. Vanaf maandag 27 maart, bij VTM.