Iedereen Beroemd

Jean Vereecken is een 44-jarige arbeider. Hij leidt een onopvallend leven met zijn vrouw Chantal en hun 17-jarige dochter Marva, een verwoede soundmixer. Bijna elk weekend trekt ze, gesteund door vader en moeder, naar één of andere wedstrijd, helaas zonder veel succes. Jean wil zijn dochter helpen door zélf nummers te componeren, maar kent eigenlijk niets van muziek. Tot Jeans grote frustratie heeft Marva geen oor voor zijn inspanningen. Hij blijft voor haar een simpele arbeider, een nobody. Willy Van Outreve, een jongere collega van Jean, leeft mee met de situatie. Hij volgt Marva's prestaties op de voet en droomt met Jean over een leven vol roem en rijkdom. De twee mannen ontwaken hard uit hun dromen als ze ontslagen worden. De situatie van de vrienden lijkt uitzichtloos, maar wanneer Jean op een dag een toevallige ontmoeting heeft met de nummer één zangeres van de Lage Landen, Debbie, brengt hij in een impuls een krankzinnig plan ten uitvoer...