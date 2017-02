Woensdag 22 februari - Volgende week is het krokusvakantie, traditioneel de drukste periode in de Alpen. Duizenden mensen staan op de skipistes en helaas gebeuren ook heel wat ongelukken. We volgen de reddingswerkers van Sion, in de Zwitserse Alpen.

Piloten en dokters staan 24 uur op 24 klaar om uit te rukken met de helikopter. Soms voor banale ski-ongelukken, maar elk jaar vallen er ook doden. Elke interventie is anders en houdt ook risico's in voor de reddingswerkers zelf.

Helden van de piste, woensdag in Telefacts.