Guga Baul zoekt kandidaten voor nieuw spelprogramma!

“Kan u de vraag nog eens herhalen?”. Dat is de vraag die het vaakst wordt gesteld door kandidaten in een televisiequiz.

Maar het is ook de titel van een gloednieuw programma dat stemmenimitator Guga Baul later dit jaar zal presenteren bij VTM.

Uniek aan deze quiz is dat alle vragen al eens eerder werden gesteld op televisie. Ze komen immers allemaal uit het grote VTM programma-archief.

Leuke, verrassende, grappige en vergeten fragmenten uit het archief worden gerecycleerd tot een spannende quiz, die wordt gespeeld door een mix van onbekende kandidaten en BV’s, wat in deze show staat voor: ‘Bekende Vragenstellers’.

Ben jij ouder dan 18, rad van tong en beschik je over een brede algemene kennis en een goed gevoel voor humor? Dan ben jij misschien de kandidaat die we zoeken om samen met een BV het beste van jezelf te geven in “Kan u de vraag nog eens herhalen?”.

Inschrijven kan hieronder of via deze link.

