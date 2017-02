Ga naar de avant-première van Allemaal Familie

Allemaal Familie, dat is een romantische komedie met allemaal straffe acteurs. Nathalie Meskens, Wouter Hendrickx, Bil Barberis, Steve Geerts, Gilda De Bal… vertrekken als de familie De Roover op een weekendje weg. Maar daar ontdekken ze al snel dat familie zijn niet altijd een lachertje is.

Beleef deze sprankelende Vlaamse komedie in avant-première op 20 februari in Kinepolis Antwerpen! Samen met je partner, zus, neef, kleindochter of oma. Want Allemaal Familie is echt een film voor iedereen.

Doe mee en win 2 tickets voor de avant-première! Lees hier het wedstrijdreglement.