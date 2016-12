FAROEK 20 december

20 december - Politie en parket roepen in het programma FAROEK de hulp in van de kijker om een zware verkrachtingszaak op te lossen. Het onderzoek naar de dader zit op dit ogenblik vast, maar in FAROEK komt de zaak nu uitgebreid aan bod. De speurders willen nog enkele specifieke getuigen spreken en hopen op de hulp van de kijkers om het onderzoek vooruit te helpen. Wie is de dader die Katrien verkrachtte en ongemeen hard sloeg? Faroek Özgünes gaat ook dieper in op de vele diefstallen die gepleegd worden in ziekenhuizen. Er zijn in Vlaanderen meer dan twee aangiftes per dag. FAROEK toont beelden van enkele verdachten van diefstallen en vraagt tips aan de kijkers.

Dinsdag 20 december in FAROEK.