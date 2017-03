Veronique valt door de mand!

Peter helpt Mathias bij het kiezen van een trouwkostuum, maar al snel raken de twee aan de praat over het "rare" gedrag van Veronique. Veronique vindt namelijk geen tijd om samen met Mathias de trouw voor te bereiden. Wanneer dan nog eens blijkt dat Veronique liegt over waar ze vandaag was, vallen bij Mathias de puzzelstukken samen. Hij is er zeker van dat ze iets verbergt, al weet hij niet exact wat...