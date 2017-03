"Casual" geflirt op de werkvloer eindigt in een onderonsje in het kantoor van Veronique. Lars wil een antwoord. Kiest ze voor hem of voor Mathias? Veronique heeft meer tijd nodig om alles met Mathias op een rijtje te zetten. Vero's besluit lijkt vast te staan, maar Lars heeft blijkbaar toch zijn twijfels. Wat gaat dat geven?