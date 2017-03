Ronald is het gedoe met "zijn" wagen beu en komt Guido opzoeken. Guido heeft echter zijn koffers al gepakt en dus openen Zjef en Hanne de deur voor Ronald en Cas. De sfeer wordt al snel grimmig en Hanne dreigt de politie te bellen. Ronald neemt de benen, maar dit is zeker niet het laatste wat we van Ronald gehoord hebben!