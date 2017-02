"Gij vindt mij dus zielig?"

De voorbije maanden werden heel wat nieuwe gezichten geïntroduceerd en binnenkort maakt na Erika Van Tielen opnieuw een pittige dame haar intrede in de reeks. Lien Van de Kelder – bekend van o.a. Zone Stad en de internationale serie The Spiral – vervoegt deze week nog de cast. Op maandag 24 april 2017 verschijnt ze voor het eerst in Familie als Marie Devlieger, een intelligente zakenvrouw die een verleden heeft met Lars (Kürt Rogiers).

Dat Lars al heel wat flirts op zijn palmares heeft staan, is geen publiek geheim. Ook de naam van Marie staat op dat lijstje. De twee hadden een korte, maar passionele verhouding. Al wordt voor de kijker snel duidelijk dat Marie nog een belangrijke rol zal spelen in het leven van Lars.

“Mijn personage Marie is een warme, sympathieke en zelfstandige zakenvrouw”, vertelt Lien Van de Kelder. “Ze heeft een hart voor kinderen, maar werd zelf onvruchtbaar verklaard. Marie besloot om kinderpsychiater te worden, maar oefende die job om een nog mysterieuze reden nooit uit. Nu richt ze zich op de – veiligere – psychologische kant van het bedrijfsleven. En zo liep ze Lars tegen het lijf. Marie woont in Londen en ontmoette hem eerder toevallig als ‘friend with benefits’. Maar blijft alles wel zo vrijblijvend?”

Lien Van de Kelder staat op donderdag 16 februari 2017 voor het eerst op de set in Boortmeerbeek. En daar kijkt ze erg naar uit. "Ik heb heel veel zin in deze nieuwe rol. Veel van de acteurs ken ik van mijn periode bij Zone Stad en ook de studio is me vertrouwd. Het voelt dus als thuiskomen in een warme Familie. Een samenwerking om naar uit te kijken!"