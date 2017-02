"Als puber naar L.A.? Ik zou het wel weten!"

Jens Gruyaert, de 15-jarige acteur die sinds 2006 de rol van Jelle Van den Bossche vertolkt, stopt ermee. Jens kiest er zelf voor om uit Familie te stappen.

Amper vier jaar oud was Jens toen hij als Jelle in ‘Familie’ verscheen. Elf jaar lang vertolkte hij deze rol. Maar nu is het genoeg geweest. Op 22 december 2016 had Jens zijn laatste draaidag, op 9 februari zien we hem voor de laatste keer op het scherm.

‘Ik heb zelf gevraagd om te mogen stoppen met ‘Familie’,’ zegt Jens. ‘Waarom? Omdat ik wat meer tijd met mijn vrienden wou doorbrengen. Bijna al mijn vrije tijd ging op aan ‘Familie’, er schoot nog maar weinig over om andere dingen te doen. Ja, ik had het gevoel dat ik veel miste. Dus heb ik gevraagd of ik eruit kon stappen. En dat ging. Het is tijd voor andere dingen.’

‘Het was een heel fijne tijd. Ik heb het altijd heel graag gedaan en ik heb heel fijne mensen leren kennen.’

Het personage van Jelle verdwijnt alleszins niet uit de reeks. Hoe dit wordt aangepakt, mogen we helaas nog niet verklappen!

(bron: VTM en Primo)