Een seriemoordenaar in je familie

Gary Ridgway is de ergste seriemoordenaar in de Amerikaanse geschiedenis. In de jaren ‘80 en ‘90 vermoordde hij 49 vrouwen. Dat is het officiële cijfer; zelf spreekt hij van zeker 80 vrouwen. Het onwaarschijnlijke is dat hij 20 jaar lang z'n gang kon gaan, zonder dat iemand ook maar iets doorhad, tot hij in 2001 wordt opgepakt. Gary Ridgway wordt ook de Green River Killer genoemd, omdat hij z'n eerste slachtoffers dumpte in de groene rivier in de buurt van Seattle.

