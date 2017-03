Woensdag 8 maart - In de VS doen 8 op de 10 vrouwelijke studenten wel eens aan bingedrinken. Dat is op korte tijd zoveel mogelijk alcohol drinken, om zo snel mogelijk zat te worden. In tien jaar tijd is het aantal vrouwen dat bingedrinkt 7 keer sneller gestegen dan het aantal mannen. En dat is een gevaarlijke evolutie. Want het is schadelijk voor je gezondheid, maar het leidt ook tot meer seksueel misbruik, omdat alle remmingen wegvallen.

