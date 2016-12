Sarah is haar papa Peter erg dankbaar. Hij hielp haar de voorbije jaren met de verbouwing van haar huis en was haar steun en toeverlaat na de verschillende heupoperaties die ze moest ondergaan. Omdat dochter en vader allebei deel uitmaken van het brandweerkorps in Leisele, heeft Sarah een verrassing gepland tijdens een brandoefening: Peter zal niemand minder dan Belle Perez uit een brandend gebouw moeten bevrijden.