Woensdag 11 januari - Wat gebeurt er als je Dennis Rodman, voormalig NBA-basketspeler en zowat de meest excentrieke Amerikaanse sportlegende, in Noord-Korea neerzet? Rodman is goed bevriend met Kim Jong Un, de grote leider van Noord-Korea. In 2014 bracht Rodman een gecontesteerd bezoek aan Pyongyang, tegen de wil van zowat iedereen in de Verenigde Staten, en dat leverde hallucinante maar historische beelden op. In Telefacts zie je vanavond een onwaarschijnlijke reportage over het bezoek.