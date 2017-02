José Izquierdo heeft de Gouden Schoen 2016 gewonnen. De Colombiaanse flankaanvaller van Club Brugge haalde het in de stemming van Anderlecht-speler Lukasz Teodorczyk en zijn ploegmaat bij Club Ruud Vormer. Hij is de eerste speler van Club Brugge die de Gouden Schoen wint sinds Timmy Simons in 2002.