De Gouden Schoen 2016

Wie was in 2016 de beste voetballer in de Jupiler Pro League? Die vraag wordt beantwoord tijdens de uitreiking van de 63ste Gouden Schoen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden Schoen mag dit jaar ook een vrouw de prestigieuze trofee in ontvangst nemen. Bij de dames gaat de prijs naar de beste voetbalster met de Belgische nationaliteit. Birgit Van Mol neemt de rol van host voor haar rekening en leidt samen met haar collega Maarten Breckx de awardshow in goede banen. Maarten neemt in de zaal ook interviews af van de bekende gasten. Niels Destadsbader sprokkelt de eerste reacties op de rode loper. Luk Alloo overloopt samen met Gilles De Bilde, Jan Mulder en Marc Degryse dé voetbalmomenten van het afgelopen kalenderjaar. In totaal worden acht prijzen uitgedeeld: De Gouden Schoen voor de mannen, de Gouden Schoen voor de vrouwen, Goal van het Jaar, Doelman van het Jaar, Belofte van het Jaar, Beste Belg in het Buitenland, Coach van het Jaar en de Beste Supporters van het Jaar.