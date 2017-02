De Croods is een familie Neanderthalers die in een grot leeft. Pater Familias Grug beschermt zijn gezin en leert hen hoe ze moeten overleven. Zijn tienerdochter Eep rebelleert tegen haar vader en stelt hun levensstijl in vraag. Op een nacht komt ze de intelligente homo sapiens Guy tegen die haar vertelt dat hun wereld binnenkort zal verdwijnen en dat ze op zoek moeten naar een nieuwe verblijfplaats. De koppige Grug wil echter geen hulp en blijft zijn eigen gang gaan.