Vanaf woensdag 26 oktober kan je in de bioscoop gaan kijken naar de eerste langspeelfilm van De Buurtpolitie! Bij een brutale inbraak wordt onder andere een replica van een antiek beeld gestolen. Rechercheurs Eric en Brigitte zetten de achtervolging in. Wanneer tijdens de vlucht de achterklep van de bestelwagen van de dieven open vliegt, valt het gestolen beeld stuk op straat. Tot grote verbazing van de achtervolgende agenten én van de inbrekers ligt de straat plots bezaaid met honderden geldbriefjes die gretig opgeraapt worden door tientallen omstaanders. Het is nu aan de rechercheurs om niet enkel de dieven te klissen, doch ook het gestolen geld terug te verzamelen.