Captain Phillips is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van kapitein Richard Philips. Wanneer zijn cargoschip en zijn mankrachten worden gekaapt door zwaar gewapende Somalische piraten, wil de kapitein wil zijn voltallige crew beschermen en geeft hij zichzelf over als gijzelaar aan Muse, de aanvoerder van de piraten. Richard gaat tot het uiterste om iedereen in leven te houden.