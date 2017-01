Wie zou jij aan elkaar koppelen?

Wat als je je jawoord geeft aan iemand die je nog nooit gezien hebt? In Blind Getrouwd vertrouwen zes singles op vier experten om hun ideale partner te vinden. Nooit telde Vlaanderen immers meer singles als vandaag. Veel van de 850.000 alleenstaande Vlamingen zijn op zoek naar de liefde maar hebben die, ondanks de vele mogelijkheden, nog niet gevonden.

Die toenemende hoeveelheid singles in Vlaanderen roepen heel wat vragen op. Staat onze klassieke aanpak van verliefd, verloofd, getrouwd onder druk? Moeten we misschien de manier waarop we onze partner zoeken en kiezen herbekijken? Zijn we eigenlijk zelf wel in staat om een geschikte levensgezel te kiezen? Is verliefdheid wel de juiste basis om een stabiele, duurzame en langdurige relatie op te bouwen?

Wat als we het eens andersom doen? Kan liefde groeien tussen twee mensen wanneer je hen samenbrengt op basis van wetenschap, expertise, kennis en rationele parameters? Met deze vragen gaat het sociaal experiment Blind Getrouwd aan de slag.

Meer dan 1100 singles schreven zich in voor Blind Getrouwd in de hoop hun perfecte match te vinden. De deelnemers beseffen dat ze hun toekomstige man of vrouw pas in het gemeentehuis zullen zien, nét voor ze mekaar hun jawoord moeten geven.

Ze laten de keuze van hun partner volledig over aan de relatie-experten en kijken reikhalzend uit naar hun trouwdag, de spannendste dag van hun leven. Daarna begint het leven van de drie duo’s samen pas echt. Een huwelijksfeest, samen op huwelijksreis, om meteen daarna te gaan samenwonen. Dit sociaal experiment volgt de koppels in de eerste weken na hun jawoord. Grijpen ze de kans om de liefde te laten groeien en leven ze nog lang en gelukkig?

Wat het avontuurlijke trouwprogramma Blind Getrouwd wil aantonen is dat er ook op een andere manier gekeken kan worden naar relatievorming. Misschien hoeven we niet alles aan het toeval over te laten, maar kunnen we door middel van onderzoek, kennis en expertise de kansen op het slagen van een relatie laten toenemen. Dat is wat dit sociale experiment wil onderzoeken.

Uit de meer dan 1100 inschrijvingen werden 100 singles weerhouden op basis van enkele criteria: ze moesten ouder zijn dan 25, kinderloos, écht op zoek en voldoende open zodat de experten hen alle kansen konden geven. Daarop volgden medische en psychologische screenings door de experten in het teken van de matchmaking, en uiteindelijk selecteerden zij drie mogelijke matches.

Helaas is matchmaking geen exacte wetenschap want als die formule bestond, was iedereen gelukkig in de liefde en zou Blind Getrouwd geen sociaal experiment meer zijn. Wat het experiment wel kan, is de slaagkansen enorm de hoogte in jagen. Dit hele proces is dan ook in handen van een team deskundigen die dagelijks professioneel bezig zijn met relaties. Ze gebruiken een hele batterij aan uitgebreide tests en besteden heel wat uren aan iedere single om voor die persoon een geschikte match te vinden. Nergens anders kan een single op zoveel aandacht, wetenschappelijke kennis, expertise en ervaring rekenen in de zoektocht naar een geschikte partner. En ook na het jawoord worden ze begeleid.

Alle experten screenen de singles ieder vanuit hun vakgebied en expertise en zo brengen ze elk een ander puzzelstuk mee naar de matchmaking. Ook moet er unanimiteit zijn tussen de experten alvorens een koppel ook effectief gaat trouwen.