Waag je aan de vragenlijst met je partner!

De koppels kregen van de experts na hun trouw elk een vragenlijst mee die ze samen met hun partner moesten beantwoorden. De bedoeling van deze vragenlijst is dat de koppels elkaar beter leren kennen op een dieper niveau. Wil jij dit ook eens uittesten met jouw partner? Neem dan de tijd om deze onderstaande vragenlijst samen te beantwoorden!

Twee mensen die een intieme relatie willen uitbouwen, doen dat onder andere door zich allebei, stap voor stap, kwetsbaar op te stellen. Ze geven zich bloot in persoonlijke verhalen, die de meeste andere mensen niet kennen, en creëren op die manier een hechte band. Hieronder vinden jullie drie keer twaalf vragen. De bedoeling is om ze één voor één te beantwoorden. Elke partner geeft een eerlijk antwoord op elke vraag in het bijzijn van de ander. De volgorde van de vragen is belangrijk: ze gaan van ‘enigszins persoonlijk’ naar ‘heel persoonlijk’.

Er zijn geen regels over de tijd die je best neemt om ze te beantwoorden, maar het heeft geen zin om ze snel af te haspelen. Neem genoeg tijd om over elke vraag een gesprek te voeren waarin je de ander beter kan leren kennen. Veel succes!

Download de vragenlijst hier.

(Deze vragen zijn ontwikkeld door Aron, Melinat, Vallon en Bator, in het kader van een onderzoek naar de ontwikkeling van nabijheid en intimiteit.)