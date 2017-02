NIET OP TV: "Maar ge hebt die echt nog nooit gezien?!"

Wat als je je jawoord geeft aan iemand die je nog nooit gezien hebt? In Blind Getrouwd vertrouwen acht singles op vier experten om hun ideale partner te vinden.

Meer dan 2800 singles schreven zich in, in de hoop hun perfecte match te vinden. De deelnemers beseffen dat ze hun toekomstige man of vrouw pas in het gemeentehuis zullen zien, nét voor ze mekaar hun jawoord moeten geven.

Ze laten de keuze van hun partner volledig over aan de relatie-experten en kijken reikhalzend uit naar hun trouwdag, de spannendste dag van hun leven. Daarna begint het leven van de drie duo’s samen pas echt. Een huwelijksfeest, samen op huwelijksreis, om meteen daarna te gaan samenwonen. Dit sociaal experiment volgt de koppels in de eerste weken na hun jawoord. Grijpen ze de kans om de liefde te laten groeien en leven ze nog lang en gelukkig?