Hoe verliep het selectieproces en de matchmaking?

Wat het avontuurlijke trouwprogramma Blind Getrouwd wil aantonen is dat er ook op een andere manier gekeken kan worden naar relatievorming. Misschien hoeven we niet alles aan het toeval over te laten, maar kunnen we door middel van onderzoek, kennis en expertise de kansen op het slagen van een relatie laten toenemen. Dat is wat dit sociale experiment wil onderzoeken, te beginnen met een maandenlang selectieproces.

Uit de meer dan 2800 inschrijvingen werden singles weerhouden op basis van enkele criteria: ze moesten ouder zijn dan 25, kinderloos, écht op zoek en voldoende open zodat de experten hen alle kansen konden geven. Daarop volgden medische en psychologische screenings door de experten en uiteindelijk selecteerden zij dit jaar de vier beste matches.

Helaas is matchmaking geen exacte wetenschap want als die formule bestond, was iedereen gelukkig in de liefde en zou Blind Getrouwd geen sociaal experiment meer zijn. Wat het experiment wel wil doen, is de slaagkansen vergroten. Dit hele proces is dan ook in handen van een team deskundigen die dagelijks professioneel bezig zijn met relaties. Gert Martin Hald, Margo Van Landeghem, Alexander Witpas en Sybille Vanweehaeghe gebruiken een hele batterij aan uitgebreide tests en besteden heel wat uren aan elke vrijgezel om voor die persoon een geschikte match te vinden. Nergens anders kan een single op zoveel aandacht, wetenschappelijke kennis, expertise en ervaring rekenen in de zoektocht naar een geschikte partner. En ook na het jawoord worden ze begeleid.

Alle experten screenen de singles ieder vanuit hun vakgebied en expertise en zo brengen ze elk een ander puzzelstuk mee naar de matchmaking. Ook moet er unanimiteit zijn tussen de experten alvorens een koppel effectief gaat trouwen. Maar daarna stopt het werk niet: nog meer dan vorig jaar worden de koppels intensief begeleid aan de hand van wekelijkse gesprekken, ook na het experiment en zelfs wanneer het niet nodig lijkt.