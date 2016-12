Wie grijpt de laatste finaletickets?

Wie worden de laatste twee finalisten van Belgium’s Got Talent? De inzet in de laatste show voor de finale is groot, maar het talent van alle deelnemers mogelijk nog groter. Vorige week kreeg de hiphop groep Baba Yega een finaleticket van de jury, en vrijdag wordt duidelijk welke act jullie vorige week het meest kon bekoren, en dus ook zeker is van een plekje in de finale. Daarna duiken de laatste 8 acts het podium op, maar niet vooraleer An Lemmens, Dan Karaty, Niels Destadsbader en Stan Van Samang een kerstcadeautje krijgen van presentatoren Koen Wauters en Laura Tesoro.