Wat mag je verwachten in de finale van Belgium's Got Talent?

Hosts Koen Wauters en Laura Tesoro trappen de finale vrijdag af met een kanjer van een openingsnummer: Are You Gonna Go My Way van Lenny Kravitz. Daarna wordt het podium ingenomen door Kayleigh en Charlotte (15-12, Turnhout), de twee danseresjes die van het scherm spatten met hun hiphopperformance. In de finale pakt het duo uit met een nieuwe dans, waarin ze een trip naar de zon maken op Singing In The Rain.

Ook mentalisten Stefan Paridaen en Kurt Demey (29-42, Antwerpen) hebben heel hard aan hun finaleact gewerkt. Die draait tijdens de eindejaarsperiode helemaal rond cadeautjes. Voor Stan Van Samang, die de voorbije weken geen grote fan van goochelacts bleek te zijn, hebben Stefan en Kurt een bijzonder cadeau in petto. Maar ook de andere juryleden ontsnappen er niet aan...

Met haar engelenstem deed ze An Lemmens huilen en liet ze Stan Van Samang op de golden buzzer drukken. In de finale van Belgium’s Got Talent gaat de stem van de 10-jarige Marjolein uit Gent opnieuw de hoogte in. Ze zingt een moderne versie van Con Te Partiro van Andrea Bocelli. Bezorgt Marjolein iedereen opnieuw koude rillingen?

Met hun funky stijl onderscheidt 2SDC Crew (13-48, Mechelen) zich van alle andere acts. De jury schonk hen dan ook het voorlaatste finaleticket. In die finale wordt de funkiness opnieuw opgedreven op Ease On Down The Road uit The Wizard of Oz. Ook Life Compagnie (10-29, Izegem) dingt vrijdag naar de overwinning. Zij zullen ongetwijfeld de hele studio stil krijgen met hun moderne dans over hoe je het kind in jezelf kan bewaren. Danseres Robin zal de groep bovendien vocaal begeleiden op Nothing Else Matters.

Wie ook een gevoelige snaar bij de jury en het publiek wist te raken is Air Elegance (22-28, Schelle). Pauline en Oona gooien het in de finale over een hele andere boeg. De aerial hoop maakt plaats voor een unieke act waarin twee andere luchtacrobatie-elementen gecombineerd worden. En dat op het emotionele Not About Angels van Birdy.

DE VOLGORDE:

1. Kayleigh en Charlotte

2. Stefan en Kurt

3. Marjolein

4. 2SDC Crew

5. Air Elegance

6. TNT Crew

7. Life Compagnie

8. Baba Yega