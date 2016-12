“Het tofste moment tot nu toe was voor ons de golden buzzer van Niels waardoor wij rechtstreeks naar de halve finale doorstootten. Maar wij doen dit vooral omdat het goed is voor onze conditie én omdat we hier blij van worden.” En ja hoor, ook tijdens deze show weet de Indische dansgroep Jhalik Punjab Di een even grote glimlach op het gezicht van de jury en kijkers te toveren.