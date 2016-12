Volgende vrijdag is het zover! Dan is er de grote finale van Belgium's Got Talent en weten we wie Domenico dit jaar opvolgt.

Marjolein, Life Compagnie, Stefan & Kurt, TNT Crew, Baba Yega, Air Elegance, 2SDC Crew en Kayleigh en Charlotte; alle 8 maken ze kans op de overwinning en de prijzenpot van 50.000 euro!

Afspraak: vrijdag rond 21u bij VTM voor de spannende ontknoping van dit seizoen!