De superlenige Xin Liu lijkt volgens jurylid An Lemmens zo weggelopen uit Cirque du Soleil. De contortioniste, of in de volksmond ‘slangenmens’, blikt terug op een pijnlijke jeugd. “Ik ben op mijn zesde begonnen. Het deed veel pijn en ik heb veel gehuild. Soms had ik dan ook geen zin om te blijven trainen, maar nu ben ik heel blij.” Voor de jury en het publiek heeft ze nog een moeilijkere act in petto dan bij haar auditie. En dat betekent ook: nog gevaarlijker…