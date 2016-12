Wie ook een gevoelige snaar bij de jury en het publiek wist te raken tijdens Belgium’s Got Talent, is Air Elegance. Pauline en Oona gooien het in de finale over een hele andere boeg; de ‘aerial hoop’ maakt plaats voor een unieke act waarin twee andere luchtacrobatie-elementen gecombineerd worden. Dit alles op het emotionele ‘Not About Angels’ van Birdy.