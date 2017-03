Ex-marinier Jake Sully is rolstoelpatiënt, maar blijft soldaat in hart en nieren. Hij wordt aangesteld om naar de planeet Pandora te reizen en er samen met enkele collega’s op zoek te gaan naar kostbare mineralen. Het team stuit al snel op verzet van de plaatselijke bevolking. De Na'vi’s - buitenaardse figuren met een menselijk karakter - voelen zich bedreigd in hun natuurlijke omgeving en besluiten de strijd aan te gaan met hun menselijke vijanden. Jake ziet zich genoodzaakt om te infiltreren in de wereld van de Na’vi’s en maakt op die manier kennis met de charmante Neytiri.