De 10 leukste foto's achter de schermen bij Amigo's!

Ze hebben alle vijf in ‘Den Amigo’ gezeten, de gevangenis van Gent en éénmaal ze hun straf hebben uitgezeten, en besluiten om samen een restaurant te beginnen in een oud bordeel, is de naam van die nieuwe zaak snel gekozen.

Kopman van de vijf is de veertiger Rik, die tijdens zijn lange verblijf in de gevangenis kooklessen heeft gevolgd en een uitstekende chef is geworden. Zijn celmaat Berten heeft hem geholpen bij de workshops voor de andere gevangenen.

Zo ontdekt Rik ook het kooktalent van Halil, en stelt hij hem voor om zijn sous-chef te worden. Ex-bankdirecteur Mathieu is de ideale man voor de bar en de boekhouding en de vlotte charmeur Dylan is een topkeuze om de zaal te doen.

De vijf mannen zijn vastbesloten om met restaurant Amigo’s de kromme lijn van hun leven recht te trekken. Hun onderneming is een bijna heroïsche - vaak wanhopige - poging om het goede te doen of het verloren respect van een dochter, partner of zus terug te verdienen.

Tot de vijf amigo’s beetje bij beetje worden ingehaald door hun eigen verleden en zwakheden. Hun onderlinge solidariteit en goede intenties worden bij elke tegenkanting op de proef gesteld. En wat doen ze dan? Spelen ze het eerlijk of gebruiken ze hun ‘talenten’ om het probleem wat sneller en makkelijker op te lossen?