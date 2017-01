Bekijk de eerste aflevering van Amigo's samen met de acteurs!

Maandagavond 16 januari gaat de nieuwe fictiereeks Amigo's bij ons van start. In deze reeks sluiten gedetineerden in de gevangenis een pact. Als ze terug vrij zijn, gaan ze samen een restaurant beginnen en op een eerlijke manier de kost verdienen. Maar ze ontdekken al gauw dat het rechte pad bezaaid ligt met hindernissen en dat hun crimineel verleden hen blijft achtervolgen. Een reeks met in de cast Jurgen Delnaet, Johny Voners, Wouter Hendrickx, Matthieu Sys, Tom Van Bauwel, Frances Lefebure, Kürt Rogiers en Sahin Avci.

Wil jij de eerste aflevering maandagavond 16 januari live bekijken in het centrum van Gent samen met de acteurs? Doe dan snel mee de wedstrijd en wie weet win jij een duoticket. Vooraf en achteraf kan je genieten van een hapje en een drankje op de receptie.

De winnaars worden vrijdagnamiddag persoonlijk verwittigd. Wedstrijd loopt tot do 12/01 23.59.

Het algemeen wedstrijdreglement is van toepassing.