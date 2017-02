Als je beperking je kracht wordt

Woensdag 15 februari - Als je een toespraak hoort van Shéri Brynard, zal die je waarschijnlijk voor altijd bijblijven. Sheri is 34, komt uit Zuid-Afrika en heeft het syndroom van Down. Op haar heel eigen manier strijdt ze tegen vooroordelen, en ze wil dat iedereen in zichzelf gelooft, ondanks beperkingen.

Zelf haalde ze haar diploma van leerkracht, heeft ze een vriendje, en reist ze intussen de wereld rond om toespraken te houden en mensen te begeesteren.

Niets is onmogelijk voor Shéri, woensdag in Telefacts.