Vanaf donderdag 9 maart 2017 reist Luk Alloo opnieuw de hele wereld rond om Belgische gevangenen in het buitenland te bezoeken. Soms langs de grote gevangenispoort, maar even vaak in alle anonimiteit en met een verborgen camera. In Congo, Brazilië, de Filipijnen, Amerika en Bolivië praat Luk met Belgen die er al weken, maanden of jaren achter de tralies zitten. Ook het regime in een Luxemburgse gevangenis neemt hij dit seizoen onder de loep.