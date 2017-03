De 17-jarige student Mike O'Donnell lijkt alles te hebben. Hij is een steratleet met een mooie toekomst. Mike beslist echter om niet voor een sportcarrière te kiezen zodat hij met zijn schoolvriendinnetje kan gaan samenwonen. 25 jaar later vindt de ondertussen volwassen Mike, dat zijn leven niet helemaal geworden is wat hij ervan had verwacht. Hij is gescheiden van zijn vrouw Scarlett, woont samen met zijn beste vriend, zijn carrière bij een farmaceutisch bedrijf zit in het slop en een relatie met zijn tienerkinderen heeft hij nauwelijks. Maar dan gebeurt er iets waardoor hij opnieuw 17 jaar wordt en krijgt hij de kans om zijn leven te herbekijken...